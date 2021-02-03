03 Февраля 2021
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Армения, Ереван (2019) | Фото: Накануне.ru

Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Правительство России объявило о возобновлении с 15 февраля авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва-Баку, четыре раза в неделю - Москва-Ереван.

Также с 8 февраля увеличивается количество регулярных рейсов в Киргизию – по маршруту Москва-Бишкек будет осуществляться три рейса (вместо одного) в неделю.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Минск-Москва-Минск и Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в Минске. С этого же числа увеличивается количество регулярных рейсов между Москвой и Минском (с трех до пяти в неделю), также добавляется по одному рейсу в неделю в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.   

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Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

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Теги: авиасообщение, международные рейсы, железнодорожное сообщение



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