Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Правительство России объявило о возобновлении с 15 февраля авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва-Баку, четыре раза в неделю - Москва-Ереван.

Также с 8 февраля увеличивается количество регулярных рейсов в Киргизию – по маршруту Москва-Бишкек будет осуществляться три рейса (вместо одного) в неделю.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Минск-Москва-Минск и Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в Минске. С этого же числа увеличивается количество регулярных рейсов между Москвой и Минском (с трех до пяти в неделю), также добавляется по одному рейсу в неделю в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.