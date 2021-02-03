Песков назвал действия полиции на несогласованных акциях оправданными

В Кремле заявили, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал жесткие действия полиции по пресечению таких акций оправданными, передает ТАСС.

По его словам, за последние дни наблюдались прямые призывы к несогласованным митингам.

Представитель Кремля также сообщил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, их действия позволяют "избежать каких-то худших последствий".

Говоря о видеозаписях с кадрами задержаний людей, стоявших на остановках общественного транспорта и находившихся в автомобилях, Песков заметил, что "нужно рассматривать отдельно взятые случаи", а также что имели место "провокационные выкрики и оскорбления".

Ранее задержанные жаловались на жестокость силовиков при задержании, в СМИ и соцсетях появлялись кадры с неоправданно жестоким поведением представителей правоохранительных органов. Кроме того, задерживались журналисты, освещавшие события последних дней. Так, по данным Союза журналистов России было задержано не менее 17 сотрудников СМИ.