03 Февраля 2021
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Общество В России
Акция протеста 2 февраля в Москве (2021) | Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Песков назвал действия полиции на несогласованных акциях оправданными

В Кремле заявили, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал жесткие действия полиции по пресечению таких акций оправданными, передает ТАСС.

По его словам, за последние дни наблюдались прямые призывы к несогласованным митингам.

Представитель Кремля также сообщил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, их действия позволяют "избежать каких-то худших последствий".

Говоря о видеозаписях с кадрами задержаний людей, стоявших на остановках общественного транспорта и находившихся в автомобилях, Песков заметил, что "нужно рассматривать отдельно взятые случаи", а также что имели место "провокационные выкрики и оскорбления".

Ранее задержанные жаловались на жестокость силовиков при задержании, в СМИ и соцсетях появлялись кадры с неоправданно жестоким поведением представителей правоохранительных органов. Кроме того, задерживались журналисты, освещавшие события последних дней. Так, по данным Союза журналистов России было задержано не менее 17 сотрудников СМИ.

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Песков назвал действия полиции на несогласованных акциях оправданными

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Теги: дмитрий песков, акции протеста, полиция



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