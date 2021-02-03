03 Февраля 2021
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коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Принятые меры поддержки не позволили даже стабилизировать уровень бедности – Счетная палата

Отмена принятых властями антикризисных мер поддержки населения может привести к обострению ситуации.
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"Те меры, которые в 2020 году были введены, особенно в части поддержки безработных граждан, они прекращают свое действие с 2021 года. Соответственно проблема бедности может еще больше обостриться", - рассказала директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему "Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан".

"Меры которые были предприняты, огромный комплекс, широкий комплекс мер, направленных на поддержку тех, чье материальное положение могло потенциально ухудшиться и ухудшилось, вот этот комплекс мер не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности", - цитирует Самарину ТАСС.

Аудитор отметила, что за девять месяцев 2020 года (доступная статистика) количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,2 млн человек.

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Принятые меры поддержки не позволили даже стабилизировать уровень бедности – Счетная палата

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Теги: прожиточный минимум, уровень бедности, меры поддержки



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