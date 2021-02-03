Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на пост главы Екатеринбурга

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на кресло главы Екатеринбурга определилась с тройкой лидеров, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди тех, кого комиссия порекомендует городской думе, оказались: исполняющий обязанности главы города Алексей орлов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев. При чем отдельно гордуме была рекомендована кандидатура именно и.о. главы Екатеринбурга.

Губернатор региона Евгений Куйвашев примет участие в сегодняшнем заседании президиума политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия", где также будет обсуждаться вопрос о выдвижении кандидата на должность главы уральской столицы.

Напомним, ранее кандидаты, коих в списке 43 человека, озвучили за закрытыми дверями свои программы. В администрации губернатора Свердловской области посчитали, что публичность конкурса создает шоу.