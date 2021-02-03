Прикамское управление Россельхознадзора объединят с кировским до 1 апреля

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю будет реорганизовано до 1 апреля, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Глава управления Александр Козюков пока не определился с дальнейшей карьерой.

В прошлом году Россельхознадзор издал приказ об объединении прикамского управления с ведомствами по Кировской области и Удмуртской Республике. Центр надзорного органа будет находиться в Кирове. Необходимость таких изменений в ведомстве объяснили оптимизацией структуры для более эффективной работы.