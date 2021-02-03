Песков отказался комментировать решение суда по Навальному

В Кремле не комментируют решение суда, заменившего Алексею Навальному условный срок наказания на реальный.

"Это решение суда, которое мы не имеем права комментировать", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив также, что "традиционно мы никак не комментируем вердикты суда".

Также представитель Кремля заявил, что ему "неизвестно о какой-то реакции президента" на это судебное решение, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о том, как ситуация с Навальным может повлиять на политическую ситуацию в стране, пресс-секретарь президента отметил, что политическая ситуация в стране достаточно многогранна, "поэтому говорить о каком-то таком существенном влиянии не приходится".

Напомним, накануне Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.