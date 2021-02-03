03 Февраля 2021
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Навальному дали реальный срок

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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков отказался комментировать решение суда по Навальному

В Кремле не комментируют решение суда, заменившего Алексею Навальному условный срок наказания на реальный.

"Это решение суда, которое мы не имеем права комментировать", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив также, что "традиционно мы никак не комментируем вердикты суда".

Также представитель Кремля заявил, что ему "неизвестно о какой-то реакции президента" на это судебное решение, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о том, как ситуация с Навальным может повлиять на политическую ситуацию в стране, пресс-секретарь президента отметил, что политическая ситуация в стране достаточно многогранна, "поэтому говорить о каком-то таком существенном влиянии не приходится".

Напомним, накануне Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.

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Песков отказался комментировать решение суда по Навальному

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Теги: дмитрий песков, алексей навальный, владимир путин



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