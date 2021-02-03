03 Февраля 2021
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Ельцин-центр, ресторан Барборис (2017) | Фото: Накануне.RU

Открывшиеся после "ночных ограничений" свердловские кафе и рестораны могут вновь закрыть

Заведения общепита Свердловской области, с которых едва сняли запрет на работу по ночам из-за ситуации с коронавирусом, могут быть вновь закрыты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, ранее в регионе действовал запрет на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00. На этой неделе свердловский оперштаб принял решение о возвращении общепита к работе без ограничений по времени начиная с 5 февраля.

Как уточнил сегодня Павел Креков, если санитарные меры не будут соблюдаться, то ограничения немедленно вернут.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

"Да, могут, если будут выявлены нарушения, связанные с текущим санитарным состоянием, с обеззараживанием помещений, несоблюдением социальной дистанции и масочного режима у сотрудников. В ресторане тот, кто употребляет пищу, вряд ли будет делать это в маске, а обслуживающий персонал обязательно должен быть в них. Контрольные группы, правоохранительные органы и Роспотребнадзор будут продолжать работу в этом направлении. Если такого рода замечания будут выявлены в каком-либо заведении, оно может быть закрыто", - рассказал вице-губернатор.

Он выразил надежду, что такие случаи будут минимизированы.

Напомним, также сегодня стало известно, что привившиеся от ковида свердловчане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы.

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Открывшиеся после "ночных ограничений" свердловские кафе и рестораны могут вновь закрыть

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Теги: кафе, рестораны, Креков, Свердловская область



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