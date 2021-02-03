Автопарк свердловского правительства пополнится иномарками на 39,5 миллионов рублей

Правительство Свердловской области пополнит свой автопарк еще 15 иномарками "Toyota Camry". Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость каждого из автомобиля - 2,62 млн руб. Поставка ожидается в конце марта текущего года.

Новые авто будут черного цвета, с климат-контролем, кожаным салоном и мультимедийной системой. Всего на закупку будет потрачено 39 миллионов 412 тыс. 500 руб. регионального бюджета. Министерство промышленности и торговли РФ уже выдало разрешение на закупку автомобилей "Люкс Safety".

Напомним, что в 2019 г. мэрия Екатеринбурга заявила о намерении приобрести за 18 млн руб. 10 легковых автомобилей для своей автобазы.