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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

СКР предъявил Сергею Фургалу окончательное обвинение

Следственный комитет России в окончательной редакции предъявил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергей Фургалу. Бывшему губернатору вменяется три статьи: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом; убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.
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Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Следствие полагает, что мотивом для преступлений стал конфликт бизнес-интересов. Смольский, по версии СКР, "перешел дорогу" Фургалу и его партнеру на ниве приема металлолома. "В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления".

Конфликт с Зорей у Фургала, как полагает СКР, произошел из-за железобетонного завода. "Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей, который также в настоящее время находится под стражей", - говорится в сообщении комитета.

В СКР отметили, что после смерти Зори Фургали его деловые партнеры задерживались в качестве подозреваемых, так как "имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех". В 2004 году доказательств для привлечения их к уголовной ответственности не хватило.

"Вместе с тем, своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении СКР.

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске(2020)|Фото: instagram.com/furgal_khv

Следователи собираются доказывать вину Фургала в суде "многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности".

Напомним, сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призывают вести судебный процесс в Хабаровске, а Фургала перевести под домашний арест. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово".

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СКР предъявил Сергею Фургалу окончательное обвинение

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Теги: сергей фургал, обвинение, скр, покушение на убийство, организация убийства



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