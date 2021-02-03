Тюрьмы закончились: в Москве задержанных отправляют в спецприемник для мигрантов

В спецприемнике для мигрантов в деревне Сахарово (Новая Москва) сейчас находится 506 россиян, около 90% из них – задержанные на акциях протеста 31 января и 2 февраля, сообщает Общественная наблюдательная комиссия Москвы.

По данным "Коммерсанта", уже вторую неделю спецприемники столицы переполнены людьми, задержанными на акциях в поддержку Алексея Навального. Из-за нехватки мест граждан начали отбывать административное наказание в нехарактерные места вроде центра для мигрантов.

Родственники задержанных жалуются, что в очередях на передачу вещей приходится проводить многие часы на морозе, сами нарушители говорят о жутких условиях содержания.

Одна из женщин, отсидевшая в спецприемнике двое суток, рассказала, что ей "посчастливилось" провести в автозаке перед отправкой в камеру всего около трех часов в силу возраста (51 год), а "молодежь", по словам горожанки, продержали в автозаке всю ночь. "В автозаке было невыносимо жарко и душно, а когда глушили двигатель, сразу становилось зверски холодно",- цитирует издание женщину.

19-летний юноша, тоже освободившийся из спецприемника в Сахарово, рассказал, что его с другом задержали, потому что они пили кофе: "Нас с другом задержали на Лубянке, когда мы пили на улице кофе из бумажных стаканчиков. Подошли "космонавты", спросили, что пьем. "Ах, кофе? Тогда пойдем с нами!". Молодой человек отсидел 10 дней. Еще один мужчина 23 января прилетел в Москву в командировку и в момент задержания просто шел к месту встречи.

Адвокат, приехавший к спецприемнику по делам своих подопечных, рассказал такую историю одного из задержанных: "Не кормили и не поили. Перевозили из одного ОВД в другое, но нигде не было мест. Перед воротами спецприемника держали в автобусе 4 часа. Людей выпустили покурить из автозака только тогда, когда они уже были на грани сумасшествия. Тимур рассказал, что им пришлось растапливать руками снег, чтобы попить".

Ранее задержанные жаловались на жестокость силовиков при задержании, в СМИ и соцсетях появлялись кадры с неоправданно жестоким поведением представителей правоохранительных органов. Кроме того, задерживались журналисты, освещавшие события последних дней. Так, по данным Союза журналистов России было задержано не менее 17 сотрудников СМИ.

Кстати, дискуссия по поводу наличия в местах заключения свободных камер развернулась в конце декабря в Госдуме, когда парламентское большинство в лице "Единой России" принимало законопроекты, ужесточающие наказания за правонарушения по статьям, где раньше применялись административные меры. Тогда депутат от КПРФ Ольга Алимова и ее оппонент от ЕР Дмитрий Вяткин вступили в почти пророческую дискуссию: "У вас тюрем-то хватит? Или следующий закон будет о массовом скоростном строительстве тюрем? Давайте уже остановимся, иначе скоро ничего нельзя будет говорить". То ли в шутку, то ли серьезно Вяткин ответил, что "в тюрьмах в последнее время в разы сократилось количество заключенных".