Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина. Об этом сообщает ТАСС.

Козин заочно арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему официально предъявлено обвинение.

Козина задержали в январе, как сообщалось ранее, по подозрению в создании организованной преступной группировки для хищения бюджетных средств. РБК писало, что по уголовному делу также проходит его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники центра, а также директор петербургского филиала "Центральный проектный институт ядерной медицины" Павел Демидов. Их якобы подозревают в мошенничестве, совершенном преступной группой или в особо крупном размере.