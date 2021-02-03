03 Февраля 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина. Об этом сообщает ТАСС.

Козин заочно арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему официально предъявлено обвинение.

Козина задержали в январе, как сообщалось ранее, по подозрению в создании организованной преступной группировки для хищения бюджетных средств. РБК писало, что по уголовному делу также проходит его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники центра, а также директор петербургского филиала "Центральный проектный институт ядерной медицины" Павел Демидов. Их якобы подозревают в мошенничестве, совершенном преступной группой или в особо крупном размере.

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Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск

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Теги: центр ядерной медицины, олег козин



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Ранее 14.01.2020 14:50 Мск СМИ: Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

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