03 Февраля 2021
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социальная дистанция, пляж, туризм, карантин, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

Привившиеся от ковида свердловчане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы

Жители Свердловской области, сделавшие себе прививку от коронавируса, могут не сдавать тест на ковид после возвращения из-за границы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор региона Павел Креков.
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Ранее человек, который возвращался из зарубежной поездки, был обязан зарегистрироваться на сайте Госуслуг и в течение трех дней с момента прибытия по месту жительства сдать анализ на наличие коронавируса методом ПЦР. При этом свердловские власти заявляли, что не будут оплачивать жителям области это тестирование.

Как рассказал сегодня Павел Креков, теперь люди, которые привились от COVID-19, могут не сдавать тест после возвращения из-за границы.

"Если они привились от коронавируса и у них есть сертификат, то они могут ПЦР-анализ не сдавать. Этот сертификат принимается", - уточнил вице-губернатор.

Напомним, в конце прошлого года 145 жителей Свердловской области были оштрафованы за непредоставление информации о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа. Общая сумма штрафов превысила миллион рублей.

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Привившиеся от ковида свердловчане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы

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Теги: прививка, ПЦР, Креков, Свердловская область



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