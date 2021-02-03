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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре выросли взносы за капремонт

В Югре выросли взносы за капитальный ремонт, сообщили Накануне.RU в окружном фонде капремонта.

Изначально принятое решение о повышении на 5,4% скорректировали – цену подняли на 4,1%. Первые квитанции с новыми ценами югорчане получили в конце января – начале февраля. Так, за капремонт одного "квадрата" жилья в деревянном доме будет стоить не 8,55 руб., а 8,9, в панельном доме без лифта (или с лифтом в отдельных подъездах) – не 12,05, а 15,55 руб., в доме в панельном исполнении с лифтом – не 13,85, а 14,4 руб., в иных жилых домах без лифта (или с лифтом в отдельных подъездах) – не 10,75 руб., а 11,2, в иных многоквартирных домах с лифтом – не 12,35, а 12,85.

Отметим, в 2018 г. власти заявляли, что не будут повышать тарифы на капремонт до 2022 г.

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В Югре выросли взносы за капремонт

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Теги: капремонт, тариф, многоквартирный дом



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Ранее 30.10.2018 10:00 Мск В Югре взносы на капремонт не будут повышать до 2022 года

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