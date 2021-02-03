Южноуральцев обвиняют в убийстве сотрудника гостиницы в Сатке

В Челябинской области двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве сотрудника гостиничного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Убийство произошло ночью 29 января в помещении одного из гостиничных домов Сатки. По версии следствия, два пьяных сотрудника поссорились со своим коллегой. Они нанесли ему удары по голове. После убийства они решили скрыть тело и сбросили в водоем гидротехнического сооружения, расположенный вблизи гостиничного дома.

В настоящий момент обвиняемые заключены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.