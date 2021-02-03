"Дадим отопление, все растает". В управляющей компании прокомментировали обледенение подъезда на Уралмаше

АО "Орджоникидзевская УЖК", обслуживающее дом №55 по ул. Ломоносова, прокомментировало ситуацию с аварией, которая привела к обморожению всего подъезда.

"На сетях ЕТК два-три дня назад была большая авария. Они нам отключали 60 домов от отопления. Мы ставили дом на утечку, чтобы слить системы отопления, но, видимо, по этому стояку произошло какое-то завоздушивание и там осталась вода. В результате того, что там долгое время не было включено отопление, стояк был разморожен и произошел порыв. После того, как ЕТК устранила свою аварию, они дали отопление, мы запустили на дом и только тогда увидели, что заливает подъезд. Было выключено отопление на этот стояк и сейчас устраняется авария", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе управляющей компании.

В АО "Орджоникидзевская УЖК" также пообещали полностью устранить проблему в течение двух дней и восстановить отопление. После этого, уже к лету, компания займется косметическим ремонтом подъезда и устранит все последствия аварии на стенах.

На данный момент сотрудники ремонтных служб отогревают стояк, растапливая лед внутри. После этого будет запущено отопление, благодаря чему лед в подъезде самостоятельно сойдет со стен. Что же касается сосуль, свисающих буквально над лестницей, специалисты АО "Орджоникидзевская УЖК" выйдут на место для устранения наледи и обеспечения безопасности жильцов дома.

