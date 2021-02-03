«Мне повезло, что моя страна вытащила меня»: Максим Шугалей рассказал о ливийской тюрьме «Митига»

В конце прошлого года сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей был освобожден из ливийской тюрьмы «Митига». Корреспонденты первого российского информационного телеканала, ведущего трансляцию на арабском языке, взяли интервью у ученого.

Социолога и его коллегу незаконно задержали весной 2019 года в Триполи. Только в декабре 2020 года россияне снова оказались на свободе. Шугалей в подробностях рассказал, что ему пришлось пережить, находясь в заточении. Ролик с интервью сотрудника ФЗНЦ собрал уже более трех миллионов просмотров.

В беседе с журналистами RT Arabic россиянин назвал «адским местом» тюрьму «Митига». Он подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев выживал в нечеловеческих условиях.

«Если на Земле есть ад, то это – тюрьма Митига. Никто там не делает разницы между мужчинами, женщинами, детьми и пожилыми. Всех бьют одинаково», — отметил рассказчик.

Ученый считает себя счастливчиком. Он отметил, что к его освобождению приложили руку многие соотечественники. В период нахождения Шугалея в плену в его поддержку проводилось множество акций, сняли два художественных кинофильма. Социолог надеется, что в ближайшие годы в Ливии наступит мир.

«Мне повезло, что моя страна вытащила меня, я сейчас понимаю за какой короткий срок. Минуты отчаяния, конечно, были. Но я знал – меня точно не бросят и вытащат», — заявил сотрудник ФЗНЦ.

Напомним, Максим Шугалей и его коллега-переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию по согласованию с местными властями весной 2019 года. Ученые проводили социологическое исследование в африканском государстве, но в ходе работы были задержаны, предположительно боевиками террористической группировки RADA. Без суда и следствия россиян поместили в тюрьму «Митига». Благодаря усилиям российских дипломатов Шугалея и Суэйфана удалось освободить. Они прибыли на родину 10 декабря 2020 года.

В прошлом году вышло две киноленты, рассказывающие историю о захвате россиян в плен. Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, все происходящее в картине является художественной интерпретацией реальности. Действительную историю рассказал сам Максим Шугалей.

До того, как российский ученый оказался в плену, ему удалось собрать необходимые сведения о ситуации в африканском государстве. Все подробности социолог рассказал в интервью.