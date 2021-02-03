В Пермском крае власти на выдворение мигрантов готовы выделить миллион

Управление федеральной службы судебных приставов разместило на сайте госзакупок аукцион. Ведомство ищет поставщика на "расходы на приобретение проездных документов для иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего административному выдворению", передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена аукциона – 1 млн руб. Средства выделяются из федерального бюджета.



Исходя из технического задания, победитель аукциона обязан рассчитывать экономически выгодные варианты перелета, оформлять проездные документы по наименьшим из возможных тарифов эконом-класса, применять максимально льготные тарифы и гибкую систему тарифов, оформлять проездные документы по тарифам с использованием корпоративных скидок, предоставляемых перевозчиком.



Комиссией рассмотрено пять заявок. Победителем, согласно информации размещенной на сайте госзакупок, стала компания "Фортуна +" с предложением в 29 рублей.