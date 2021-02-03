03 Февраля 2021
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич (2017) | Фото: СК России

Командование ВСУ подало в суд на министра обороны Украины

Командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, начальник Генштаба Сергей Корнийчук и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подали в суд на Министерство обороны после того, как министр обороны Андрей Таран сделал им выговор. Они требуют отменить это решение.

Выговор объявлен по результатам служебного расследования, но в чем он состоит и что это за расследование, не сообщается. Причиной называют то, что министр и командование имеют пересекающиеся полномочия. В результате министр требует подчинения себе, а командование этого не хочет, требуя самостоятельности в принятии решений.

Также называются и чисто коррупционные причины - использование военной техники в коммерческих целях. Будто бы через Украину идет транзит оружия, и все хотят его контролировать, а американцы недовольны.

Ранее подобного на Украине не было.

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Командование ВСУ подало в суд на министра обороны Украины

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Теги: Украина, ВСУ



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