Командование ВСУ подало в суд на министра обороны Украины

Командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, начальник Генштаба Сергей Корнийчук и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подали в суд на Министерство обороны после того, как министр обороны Андрей Таран сделал им выговор. Они требуют отменить это решение.

Выговор объявлен по результатам служебного расследования, но в чем он состоит и что это за расследование, не сообщается. Причиной называют то, что министр и командование имеют пересекающиеся полномочия. В результате министр требует подчинения себе, а командование этого не хочет, требуя самостоятельности в принятии решений.

Также называются и чисто коррупционные причины - использование военной техники в коммерческих целях. Будто бы через Украину идет транзит оружия, и все хотят его контролировать, а американцы недовольны.

Ранее подобного на Украине не было.