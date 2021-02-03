Московские аптеки начали принимать электронные рецепты по QR-кодам

Московские аптеки начали принимать QR-рецепты на лекарства вместо бумажных. В электронном виде выписываются как льготные рецепты, так и обычные, сообщает оперштаб столицы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-мэра города Анастасию Ракову.

Чтобы получить лекарство по такому рецепту, нужно предъявить QR-код на экране мобильного устройства. Опция доступна в муниципальных аптеках, а также в некоторых коммерческих заведениях. "Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках", - рассказала Ракова.

Электронные рецепты подписываются квалифицированной электронной подписью врача.

Сейчас к проекту подключаются такие сети как "Ригла", "36,6", "Горздрав", "Будь Здоров" и "Живика".

В мэрии отмечают, что пациенты, которые не хотят пользоваться такими рецептами, могут получить направления в традиционном, бумажном варианте.