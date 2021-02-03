03 Февраля 2021
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Экономика В России
Яндекс.Такси (2017) | Фото:instagram.com/yandex.taxi

ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

ФАС России оценит сделку группы компаний "Яндекс.Такси" по покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК "Везет".

Как говорится в сообщении ведомства, будет проверена информация о "покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством".

Ранее "Яндекс" сообщил, что сумма сделки составила $178 млн. Часть средств будет выплачена после интеграции во втором квартале 2021 года. С помощью новых активов подразделение "Яндекса" собирается предложить своим клиентам экспресс-доставку посылок и грузов в регионах.

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ФАС проверит сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

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Теги: фас, яндекс.такси, везет



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