03 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Сергей Левочкин, олигарх, Украина (2014) | Фото: glavcom.ua

СМИ сообщили о причине запрета Зеленским телеканалов

Решение украинского президента Владимира Зеленского закрыть неугодные телеканалы было принято после того, как были получены свежие результаты рейтингов, показавшие, что президентская "Слуга народа" опустилась на второе место, уступив первую строчку "Оппозиционной платформе - за жизнь" (21% против 23%). Об этом написал телеграм-канал "Темный рыцарь", и на это "совпадение" обращало внимание Накануне.RU.

Также одним из аргументом против каналов стал тот факт, что они часто транслировали известного оппозиционного блогера Анатолия Шария.

Чуть позже телеграм-канал сообщил новые подробности. Будто бы Николай Бойко и Виктор Медчедчук оба хотят баллотироваться в президенты на следующих выборах. И в офисе президента решили углубить их конфликт, подыграв Бойко против Медведчука, с которым связывают запрещенные телеканалы.

Косвенным свидетельством в пользу этого является тот факт, что связанный с Бойко телеканал "Интер", который является таким же "пророссийским", как и запрещенные каналы, продолжает спокойно работать, и никто даже не поднимает вопрос о его закрытии, отмечает "Темный рыцарь". Это может привести к распаду "Оппозиционную платформу", что и является конечной целью Зеленского и его офиса.

Телеграм-канал "Легитимный", который СБУ на днях обвинила в работе на российские спецслужбы, пишет, что за этим стоит Сергей Левочкин. Который, к слову, известен тем, что в 2014 году предал президента Виктора Януковича.

Телеграм-канал "Резидент", тоже обвиненный СБУ, сообщает, что уже на этой неделе будут заведены уголовные дела против Шария.

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СМИ сообщили о причине запрета Зеленским телеканалов

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, санкции, телеканалы



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