В Екатеринбурге убийца заводчицы породистых собак получил 9 лет "строгача"

В Екатеринбурге вынесли приговор 51-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в убийстве женщины, которая занималась разведением породистых собак.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в апреле 2020 года в частном доме одного из коллективных садов: пьяный уралец поссорился со знакомой, которая занималась разведением собак породы "мопс". Затем он дождался, когда женщина ляжет отдыхать, вооружился топором и обухом нанес ей удар по голове. От полученной черепно-мозговой травмы заводчица скончалась на месте.

Убийца скрылся, но через некоторое время сам пришел в правоохранительные органы и обо всем рассказал. На момент прибытия следственно-оперативной группы в данный дом внутри находилось несколько десятков разводимых женщиной собак. Все они были переданы волонтерам, оказывающим помощь животным.

Суд вынес свой приговор: злоумышленник получил девять лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ныне осужденный мужчина и раньше был не в ладах с законом.

"Более того, в свое время, на заре лихих девяностых, Верховный Суд республики Карелия приговорил его к смертной казни за ряд преступлений, предусмотренных еще Уголовным кодексом РСФСР. Благодаря начавшейся гуманизации уголовного права смертный приговор был заменен этому мужчине на лишение свободы сроком на 25 лет. Отбывал данное наказание он в одной из колоний Ивделя. Освободившись в 2018 году, гражданин остался в Свердловской области и постепенно перебрался в Екатеринбург, где стал оказывать помощь по хозяйству той самой женщине, с которой он потом жестоко расправился", - добавил полковник Горелых.