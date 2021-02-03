03 Февраля 2021
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Происшествия Тюменская область
Розыск несовершеннолетней в Тюмени (2021) | Фото: vk.com/poisksova

В Тюмени разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую по пути из техникума

Полиция Тюмени разыскивает 16-летнюю Татьяну, пропавшую по пути домой. Последний раз подростка видели 2 февраля у дома по ул. Киевский. По предварительным данным, девушка вышла из техникума и направилась к бабушке (является опекуном), которая впоследствии и позвонила в полицию.

На момент пропажи подросток был одет в темно-зеленый пуховик, красную шапку и коричневые ботинки. При ней был зеленый рюкзак и черная сумка для сменной обуви.

Девушка имеет среднее телосложение, темно-русые прямые волосы до плеч, рост 150-155 см. Ранее склонности к побегам за подростком не наблюдалось.

Если вы имеете информацию о местонахождении Татьяны, просьба обращаться в полицию: 02/112. А также в дежурную часть ОП № 5 г.Тюмени по номеру 8(3452)79-43-10 и к Волонтерам ПО "Белая Сова - Тюмень": 8-932-32-39-911, которые занимаются поиском пропавшей.

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В Тюмени разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую по пути из техникума

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Теги: Тюмень, подросток, розыск



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