03 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале мужчину будут судить по обвинению в хищении 380 кг зерна

В Троицке будут судить жителя Удмуртской Республики по обвинению в хищении около 3,8 центнера зерна у семеноводческого предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, представитель коммерческой организации в 2019-2020 гг. похитил пшеницу, принадлежащую ООО "Шантаринский производственный комплекс".

При взвешивании зерна обвиняемый выставлял груженые автомобили с прицепами таким образом, чтобы часть автомобиля с большим объемом зерна находилась не на платформе весов. Таким образом он обманывал сотрудницу, осуществлявшую взвешивание, которая вносила в бухгалтерские учетные документы заниженную массу отгруженного зерна пшеницы.

В результате обвиняемый похитил около 380 кг пшеницы на общую сумму свыше 5,6 млн руб.

Мужчина вину признал и возместил ущерб.

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На Южном Урале мужчину будут судить по обвинению в хищении 380 кг зерна

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Теги: суд, уголовное дело, хищение, зерно,



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