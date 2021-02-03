На Южном Урале мужчину будут судить по обвинению в хищении 380 кг зерна

В Троицке будут судить жителя Удмуртской Республики по обвинению в хищении около 3,8 центнера зерна у семеноводческого предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, представитель коммерческой организации в 2019-2020 гг. похитил пшеницу, принадлежащую ООО "Шантаринский производственный комплекс".

При взвешивании зерна обвиняемый выставлял груженые автомобили с прицепами таким образом, чтобы часть автомобиля с большим объемом зерна находилась не на платформе весов. Таким образом он обманывал сотрудницу, осуществлявшую взвешивание, которая вносила в бухгалтерские учетные документы заниженную массу отгруженного зерна пшеницы.

В результате обвиняемый похитил около 380 кг пшеницы на общую сумму свыше 5,6 млн руб.

Мужчина вину признал и возместил ущерб.