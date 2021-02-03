03 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович (2018) | Фото: prawwwda.com

"Оппозиционная платформа" будет инициировать процедуру импичмента Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" будет инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского после запрета популярных, но неугодных телеканалов NewsOne, Zik и 112. Об этом заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович, выступая в Раде.

"Фашизм получил свой цвет на Украине - зеленый", - заявил он.

Этот шаг поддержал коллега Рабиновича Виктор Медведчук, с которым украинские власти связывают неугодные каналы, будто бы работающие на Россию.

"Зеленский сделал то, что погубит его политически как президента", - подчеркнул политик, напомнив, что украинские законы запрещают вводить санкции против граждан Украины.

Опозиционный депутат Илья Кива заявил, что "Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник пытающийся скрыть свои преступления".

Впрочем, шансы на импичмент нулевые. Мы уже писали о том, что другим оппозиционным силам выгодно отключение этих телеканалов, так как для них расчищается электоральное поле. К тому же этот шаг не мог бы быть сделан без одобрения США.

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"Оппозиционная платформа" будет инициировать процедуру импичмента Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, импичмент



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2021 12:12 Мск СМИ сообщили о причине запрета Зеленским телеканалов

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