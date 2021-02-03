В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов.

Он вновь обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать сотрудников СМИ, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. После оглашения решения суда в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, в том числе и журналистов.

По данным СЖР, были задержаны 11 сотрудников средств массовой информации, большинство были отпущены после проверки документов.

Соловьев подчеркнул, что журналистов задерживали, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.

Задержания в ряде случаев были очень жесткими. Так, Соловьев назвал недопустимыми действия сотрудника правоохранительных органов, ударившего дубинкой представителя СМИ.

"Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства", - цитирует ТАСС Соловьева.

Председатель СЖР предложил утвердить единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов.

Кроме того, отметил Соловьев, должен быть утвержден единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций между представителями СМИ и правоохранителями.