03 Февраля 2021
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Общество В России
Акция протеста 2 февраля в Москве (2021) | Фото: mk.ru / Екатерина Шлычкова

В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов.

Он вновь обратился к руководству МВД, сотрудникам силовых структур и полицейским с требованием не задерживать сотрудников СМИ, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. После оглашения решения суда в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, в том числе и журналистов.

По данным СЖР, были задержаны 11 сотрудников средств массовой информации, большинство были отпущены после проверки документов.

Соловьев подчеркнул, что журналистов задерживали, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.

Задержания в ряде случаев были очень жесткими. Так, Соловьев назвал недопустимыми действия сотрудника правоохранительных органов, ударившего дубинкой представителя СМИ.

"Получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства", - цитирует ТАСС Соловьева.

Председатель СЖР предложил утвердить единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов.

Кроме того, отметил Соловьев, должен быть утвержден единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций между представителями СМИ и правоохранителями.

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В СЖР напомнили силовикам об ответственности за нападение на журналистов

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Теги: сжр, журналисты, владимир соловьев



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