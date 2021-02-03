Один из кандидатов на пост главы Екатеринбурга пришел в мэрию с пистолетом

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Полиция у здания администрации Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Один из кандидатов на пост главы Екатеринбурга пришел в мэрию с пистолетом

Сегодня в администрации Екатеринбурга, где третий день выступают кандидаты на пост главы города, произошел курьезный случай. Один из соискателей пришел на собеседование с травматическим пистолетом.
Читайте также:

"Виновником инцидента" оказался активист Никита Страгис. Пистолет находился у него на поясе.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, задерживать мужчину не стали.

"Присутствие на поясе посетителя предмета, внешне похожего на оружие, вызвало внимание охраны. Посетитель предъявил документ, разрешающий ношение, в котором этот предмет был обозначен как "средство безопасности". Несмотря на это в зал, где работает комиссия, с этим предметом его не пустили. Поэтому данный предмет дождался посетителя в сумке в коридоре", - рассказали Накануне.RU в мэрии.

Напомним, что с начала недели в администрации Екатеринбурга работает конкурсная комиссия, выслушивающая выступления кандидатов в главы города. За три дня свои тезисы по развитию различных городских сфер представят 43 соискателя. Никита Страгис является одним из претендентов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Один из кандидатов на пост главы Екатеринбурга пришел в мэрию с пистолетом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пистолет, мэрия, кандидат, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2021 13:44 Мск "Чтобы никто не выглядел лучше Орлова". Общественники раскритиковали закрытость конкурса по выбору главы
Ранее 01.02.2021 11:51 Мск "Публичность - это шоу". Закрытию "мэрского" конкурса в Екатеринбурге дали объяснение
Ранее 01.02.2021 10:54 Мск Собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга закрыли от общественности
Ранее 26.01.2021 15:59 Мск Названы имена претендентов на пост главы Екатеринбурга. В списке шесть женщин
Ранее 22.01.2021 15:33 Мск В конкурсе на пост мэра Екатеринбурга хотят участвовать 44 кандидата
Ранее 22.01.2021 08:19 Мск Студентка педагогического подала документы на пост главы Екатеринбурга
Ранее 21.01.2021 12:17 Мск "Захотел побыть по ту сторону баррикад". Депутат заксобрания заявился на пост главы Екатеринбурга
Ранее 21.01.2021 08:55 Мск Проваливший уборку улиц Орлов заявился на "выборный" конкурс
Ранее 18.01.2021 09:00 Мск В мэрии Екатеринбурга назначен глава аппарата городской администрации
Ранее 11.01.2021 13:38 Мск В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост мэра
Ранее 28.12.2020 10:29 Мск Чернецкий о перестановках в свердловской власти: "Это процессы естественные"
Ранее 23.12.2020 15:30 Мск Александру Высокинскому отказали в должности первого заместителя главы региона
Ранее 22.12.2020 09:21 Мск "Цвет удостоверения – не главное". Ушедший мэр Екатеринбурга прокомментировал тюменизацию элит
Ранее 22.12.2020 08:56 Мск Екатеринбургские депутаты приняли отставку Высокинского
Ранее 22.12.2020 07:42 Мск Источник: Орлов назначит вице-мэрами двух областных министров
Ранее 21.12.2020 16:47 Мск Куйвашев решил назначить Высокинского своим первым замом
Ранее 21.12.2020 12:28 Мск Екатеринбургская дума завтра примет отставку мэра
Ранее 21.12.2020 11:15 Мск Мэрия Екатеринбурга официально подтвердила назначения Орлова и Ковальчика
Ранее 21.12.2020 07:50 Мск Возможный новый глава Екатеринбурга получил назначение в мэрию
Ранее 21.12.2020 07:46 Мск Отставка Высокинского не состоялась
Ранее 27.11.2020 13:48 Мск Куйвашев о возможной отставке Высокинского: "Люди должны работать на полную катушку"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети