Один из кандидатов на пост главы Екатеринбурга пришел в мэрию с пистолетом

Сегодня в администрации Екатеринбурга, где третий день выступают кандидаты на пост главы города, произошел курьезный случай. Один из соискателей пришел на собеседование с травматическим пистолетом.

"Виновником инцидента" оказался активист Никита Страгис. Пистолет находился у него на поясе.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, задерживать мужчину не стали.

"Присутствие на поясе посетителя предмета, внешне похожего на оружие, вызвало внимание охраны. Посетитель предъявил документ, разрешающий ношение, в котором этот предмет был обозначен как "средство безопасности". Несмотря на это в зал, где работает комиссия, с этим предметом его не пустили. Поэтому данный предмет дождался посетителя в сумке в коридоре", - рассказали Накануне.RU в мэрии.

Напомним, что с начала недели в администрации Екатеринбурга работает конкурсная комиссия, выслушивающая выступления кандидатов в главы города. За три дня свои тезисы по развитию различных городских сфер представят 43 соискателя. Никита Страгис является одним из претендентов.