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Мусорный полигон под Нефтеюганском (2019) | Фото: Накануне.RU

Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют осенью

Губернатор Наталья Комарова обсудила с коллегами строительство в Нефтеюганском районе полигона для размещения, обезвреживания и обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Он рассчитан на жителей Нефтеюганска, района и Пыть-Яха. Озвучена дата запуска полигона, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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На месте выполнены работы по вертикальной планировке территориальной зоны производственного назначения, произведено устройство артезианской скважины, резервуаров питьевой и технической воды, проложены наружные сети водоснабжения и канализации, устанавливаются конструкции корпусов и зданий. Осуществлена поставка оборудования, в том числе мусоросортировочного комплекса, специализированной техники.

"Строители набрали хороший темп, работы ведутся строго в соответствии с графиком. Общая готовность объекта – 45%", - рассказал директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская отметила, что объект на 100% обеспечен строительными материалами и техникой. "Жители с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию полигона для размещения, обеззараживания и обработки ТКО", - отметила она.

Губернатор в ответ отметила, что надо "не снижать темпов работы, настойчиво двигаясь вперед". Мощность объекта – 90 тыс. т в год. Срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2021 г.

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Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют осенью

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Теги: полигон, ТКО, Нефтеюганский район



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