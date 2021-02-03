В Свердловской области постепенно увеличивается суточная статистика смертности среди covid-зараженных

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Свердловской области постепенно увеличивается суточная статистика смертности среди covid-зараженных

На территории Свердловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Считая 160 человек из Екатеринбурга, всего в регионе за последние сутки было зарегистрировано 334 новых случая, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе. Общее число зараженных - 71 тыс. 479. Из них 64 тыс. 144 уже победили болезнь, включая и 355 человек, выписанных из местных медучреждений накануне.

К сожалению, статистика смертности также продолжает расти. На 03.02.2021 зарегистрировано 16 новых случаев смерти среди больных COVID-19. В начале месяца фиксировалось 14 случаев, вчера - 15. Таким образом, общее число свердловчан, не сумевших пережить пандемию, приравнивается к 2 тыс. 79.

337 жителей региона на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Из них 240 наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 152 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 47 человек в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением специалистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области постепенно увеличивается суточная статистика смертности среди covid-зараженных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, зараженные, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети