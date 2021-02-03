В Свердловской области постепенно увеличивается суточная статистика смертности среди covid-зараженных

На территории Свердловской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Считая 160 человек из Екатеринбурга, всего в регионе за последние сутки было зарегистрировано 334 новых случая, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе. Общее число зараженных - 71 тыс. 479. Из них 64 тыс. 144 уже победили болезнь, включая и 355 человек, выписанных из местных медучреждений накануне.

К сожалению, статистика смертности также продолжает расти. На 03.02.2021 зарегистрировано 16 новых случаев смерти среди больных COVID-19. В начале месяца фиксировалось 14 случаев, вчера - 15. Таким образом, общее число свердловчан, не сумевших пережить пандемию, приравнивается к 2 тыс. 79.

337 жителей региона на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Из них 240 наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 152 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 47 человек в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением специалистов.