Заболеваемость – снижается, смертность – нет: в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 человек.