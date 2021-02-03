03 Февраля 2021
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Заболеваемость – снижается, смертность – нет: в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Санкт-Петербург - 1916

Москва - 1545

Московская область - 773

Нижегородская область - 477

Воронежская область - 369

Ростовская область - 366

Свердловская область - 334

Самарская область - 301

Красноярский край - 299

Вологодская область - 280

Пермский край - 279

Челябинская область - 275

Хабаровский край - 265

Иркутская область - 261

Саратовская область - 242

Архангельская область - 241

Волгоградская область - 229

Ставропольский край - 229

Пензенская область - 222

Республика Карелия - 219

Ленинградская область - 218

Приморский край - 207

Забайкальский край - 203

Тверская область - 188

Краснодарский край - 185

Ярославская область - 184

Алтайский край - 182

Смоленская область - 180

Калининградская область - 180

Ульяновская область - 177

Кировская область - 174

Брянская область - 172

Курская область - 170

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Удмуртская Республика - 91

Республика Чувашия - 90

Кабардино-Балкарская Республика - 86

Республика Татарстан - 85

Амурская область - 83

Республика Дагестан - 80

Сахалинская область - 73

Республика Мордовия - 71

Республика Калмыкия - 69

Карачаево-Черкесская Республика - 66

Ямало-Ненецкий автономный округ - 62

Республика Северная Осетия-Алания - 59

Костромская область - 55

Камчатский край - 53

Республика Хакасия - 46

Республика Марий Эл - 43

Псковская область - 42

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Чеченская Республика - 25

Республика Алтай - 22

Магаданская область - 17

Еврейская автономная область - 9

Республика Тыва - 4

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 2

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Заболеваемость – снижается, смертность – нет: в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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