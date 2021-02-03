Заболеваемость – снижается, смертность – нет: в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело 3 365 367 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Санкт-Петербург - 1916
Москва - 1545
Московская область - 773
Нижегородская область - 477
Воронежская область - 369
Ростовская область - 366
Свердловская область - 334
Самарская область - 301
Красноярский край - 299
Вологодская область - 280
Пермский край - 279
Челябинская область - 275
Хабаровский край - 265
Иркутская область - 261
Саратовская область - 242
Архангельская область - 241
Волгоградская область - 229
Ставропольский край - 229
Пензенская область - 222
Республика Карелия - 219
Ленинградская область - 218
Приморский край - 207
Забайкальский край - 203
Тверская область - 188
Краснодарский край - 185
Ярославская область - 184
Алтайский край - 182
Смоленская область - 180
Калининградская область - 180
Ульяновская область - 177
Кировская область - 174
Брянская область - 172
Курская область - 170
Белгородская область - 168
Тульская область - 167
Республика Башкортостан - 167
Ивановская область - 164
Омская область - 163
Астраханская область - 162
Орловская область - 158
Мурманская область - 156
Оренбургская область - 154
Калужская область - 152
Владимирская область - 151
Республика Крым - 151
Ханты-Мансийский автономный округ - 146
Тамбовская область - 145
Липецкая область - 145
Новгородская область - 140
Республика Бурятия - 140
Тюменская область - 137
Республика Коми - 135
Новосибирская область - 135
Рязанская область - 104
Севастополь - 101
Республика Саха (Якутия) - 100
Кемеровская область - 98
Курганская область - 92
Томская область - 91
Удмуртская Республика - 91
Республика Чувашия - 90
Кабардино-Балкарская Республика - 86
Республика Татарстан - 85
Амурская область - 83
Республика Дагестан - 80
Сахалинская область - 73
Республика Мордовия - 71
Республика Калмыкия - 69
Карачаево-Черкесская Республика - 66
Ямало-Ненецкий автономный округ - 62
Республика Северная Осетия-Алания - 59
Костромская область - 55
Камчатский край - 53
Республика Хакасия - 46
Республика Марий Эл - 43
Псковская область - 42
Республика Адыгея - 38
Республика Ингушетия - 36
Чеченская Республика - 25
Республика Алтай - 22
Магаданская область - 17
Еврейская автономная область - 9
Республика Тыва - 4
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 2