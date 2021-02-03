03 Февраля 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах – ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму в сентябре этого года наряду с традиционным голосованием будет применяться в шести российских регионах, в том числе в Москве.
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"В ближайшее время начнется сбор заявок от субъектов Российской Федерации", - заявила Памфилова на очередном заседании ЦИК.

Она также сообщила, что "велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней, ЦИК должен быть к этому готов".

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Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах – ЦИК

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Теги: дистанционное голосование, трехдневное голосование, элла памфилова



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