03 Февраля 2021
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Экономика
бренд Россия (2019) | Фото: Ростуризм

ФАС возбудила дело на Ростуризм из-за конкурса грантов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на Ростуризм. Оно связано с проведением конкурса для организаций для развития внутреннего и въездного туризма.

"Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Об этом говорилось, в том числе, в заявлениях хозяйствующих субъектов, которые поступили в ФАС России и Генеральную Прокуратуру Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростуризм проводил конкурс грантов, на что ему было выделено 1,2 млрд руб. На эти деньги, как анонсировал, например, премьер-министр Михаил Мишустин, ведомство Зарины Догузовой должно было выбрать 400 грантовых проектов.

"Однако, как установила ФАС России, мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора", - отметили в ФАС.

"Антимонопольное ведомство выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий. Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей", - говорит начальник кправления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская.

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ФАС возбудила дело на Ростуризм из-за конкурса грантов

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Теги: фас, ростуризм, зарина догузова, конкурс грантов



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