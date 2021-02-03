Индия получит первый полк С-400 до конца года

Выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идет по графику, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

Нью-Дели получит первый полк этих комплексов до конца года, уточнил он.

В январе в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе на С-400, передает РИА Новости.

В октябре 2018 года "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

В 2019 году глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что договор на поставку будет полностью исполнен в 2025 году.