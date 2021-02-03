Дания готовится к введению электронных "ковид-паспортов"

Власти Дании достигли соглашения с промышленными и деловыми кругами королевства о введении цифровых "ковид-паспортов", в которых должна отражаться информация о вакцинации граждан, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение датского телеканала TV2.

Желание создать такие документы уже давно выражали Конфедерация датской промышленности и Датская торгово-промышленная палата. По мнению бизнеса, "паспорта" для вакцинированных позволят части населения вернуться к безопасной работе, а без этого экономика может встать.

Впрочем, в первую очередь действие "ковид-паспортов" хотят распространить на тех, кто совершает деловые поездки. Пока что эти "документы" будут содержать информацию о вакцинации, но позже в них могут появиться и данные о наличии антител.

Тем временем, глобальный цифровой проездной для авиапассажиров (IATA Travel Pass) разрабатывает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). РИА Новости сообщает, что интерес к проекту проявила и Россия, которая является членом ассоциации. "Мы говорили с российскими властями по поводу IATA Travel Pass, и они выразили свою заинтересованность. Обсуждение продолжается", — заявили в пресс-службе IATA.

Проездной будет включать в себя сведения о прививках, антителах и ПЦР-тестах пассажира, его можно будет предъявлять во время путешествий вместо разнообразных по форме справок, которые сейчас требует каждая отдельно взятая страна или авиакомпания.

Напомним, ранее российские власти заявляли о неприемлемости введения ковид-паспортов в любой форме, поскольку это является дискриминацией. В частности о вреде таких документов говорила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за борьбу с коронавирусом и вакцинацию.