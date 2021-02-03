03 Февраля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Сургута Владимир Шмидт покинул свой пост

Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт покидает свой пост в администрации города. О написанном заявлении об отставке сообщил телеканал "Сургут 24", со ссылкой на самого чиновника. Шмидт также отметил, что собирался уволиться еще в ноябре, но планам помешала отставка главы города.

Владимир Шмидт отвечал за вопросы строительства и департаментов имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства с 2019 г. До этого она работал в структурах "Россети Тюмень".

Напомним, что Вадим Шувалов ушел с поста градоначальника в декабре, перейдя на работу в правительство Югры, где стал замгубернатора. Там он отвечает за приоритетные проекты. Сегодня же депутат думы Югры Андрей Филатов подал документы для участия в конкурсе по выборам главы Сургута.

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Замглавы Сургута Владимир Шмидт покинул свой пост

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Теги: Шмидт, отставка, Сургут



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