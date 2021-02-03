Бывшего менеджера ХК "Металлург" приговорили к штрафу за хищение денег клуба

В Магнитогорске бывший менеджер ХК "Металлург" приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей за хищение денежных средств хоккейного клуба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный в 2017-2020 гг. похитил денежные средства клуба в размере свыше 758 тыс. руб., которые получал от любительских команд за предоставление в аренду ледовых катков. Эти деньги он не вносил в полном объеме в кассу организации, занижая в бухгалтерских документах количество предоставляемого времени для занятий.

Осужденный возместил ущерб в полном объеме.