"Банкротство действующей власти". На Украине возмущены запретом "неправильных" телеканалов Зеленским

На Украине крупнейший скандал. Президент Владимир Зеленский аннулировал лицензии на вещание трех самых известных оппозиционных телеканалов - 112, NewsOne, ZIK.

Формально он ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против депутата "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака. В реальности речь идет об отключении неугодных каналов . Они уже перестали работать. Срок запрета - 5 лет. Символично, что это произошло вскоре после того, как "Слуга народа" потеряла первое место в рейтинге, уступив его как раз "Оппозиционной платформе".

Каналы продолжают работать только в "Ютуб", но как долго им разрешит это делать американский видеохостинг, неизвестно.

Союз журналистов Украины заявил, что направил жалобы в ОБСЕ, Международную и Европейскую федерации журналистов.

Юрист Елена Лукаш подчеркивает, что, согласно закону о санкциях, их запрещено вводить против граждан Украины , то есть Зеленский совершил явное преступление. Многие возмущены этим шагом: президент страны преследует гражданина своей же страны. Юрист и бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов назвал это "проигрышной позицией" и прогнозирует большой кризис.

Юрист Ростистав Кравец заявил, что такой указ поступил из Вашингтона и связан с приходом новой администрации, которая уже апробировала в США затыкание ртов оппонентам. А вот русофобский журналист Айдер Муждабаев порадовался запрету и даже выдвинул лозунг "Слава Соединенным Штатам".

Генеральный продюсер телеканала "112" Артем Марчевский сказал "Стране", что Зеленский запретил каналы без какого-либо решения суда, а введение персональных санкций против гражданина Украины является "полным правовым беспределом и просто идиотизмом". И не случайно Зеленский сделал это ночью.

Три телеканала сделали совместное заявление. Они отметили, что власть приняла решение об уничтожении неугодных каналов и они расценивают этот шаг как политическую расправу над неугодными СМИ.

"Власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах", - подчеркнули каналы.

Депутат Козак сказал, что слухи об этом ходили, но он не думал, что Зеленский дойдет до такого.

Характерно, что у Зеленского подтвердили факт политической расправы . Советник главы его офиса Михаил Подоляк назвал каналы входящими в "пул Медведчука" и работающими на Россию.

Примечательно, что два года назад Зеленский обещал не закрывать телеканалы, но, как и с остальными своими обещаниями, обманул. В частности, в сентябре 2019 года Зеленский говорил:

"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий".

Другие вспомнили выражение Зеленского перед выборами "Я - ваш приговор".

"Мы не знали, что это [было сказано] о СМИ", - написал журналист Василий Апасов.

Партия "Оппозиционная платформы - за жизнь" выступила с заявлением.

"Идя по пути коррупции, кражи денег на "Большой стройке", поднимая тарифы на газ для населения, преследуя русскоязычных граждан и поддерживая национал-радикалов, Зеленский не мог проигнорировать свободу слова тех средств массовой информации, которые выступали с обоснованной критикой его действий. Это решение, автоматически переводящее Украину в число диктатур, свидетельствует лишь о полном банкротстве действующей власти, реальности катастрофического падения рейтинга лично Зеленского и партии "Слуга народа", - говорится в заявлении.

Там тоже отмечают незаконность введения санкций против своего же гражданина и украинских юридических лиц. А конституция запрещает ограничивать права граждан без решения суда. Действия Зеленского названы преступными и направленными на узурпацию власти.

В таком ключе выдержаны все заявления тех, кто возмущен действиям Зеленского.

Интересно, что оппозиция с другого фланга (Порошенко) молчит. Там не одобряют публично запрет, чтобы не хвалить Зеленского, но им это на руку, поскольку им становится легче перетянуть на свою сторону больше людей. На это указал депутат Рады Максим Бужанский.

"Я не уверен, что избиратель СН узнает что-то хорошее про СН с благополучно работающих телеканалов Порошенко", - написал он.

Напомним, позавчера под давлением Зеленского из "Слуги народа" исключили депутата Александра Дубинского на основании санкций США. Тем самым Зеленский показал, что он легко сдает своих однопартийцев, подчиняясь указаниям из США.

Телеграм-канал "Резидент", которого СБУ на днях обвинила в работе на российские спецслужбы, пишет, что за три дня Зеленский настроил против себя Китай, политические телеграм-каналы, Дубинского, а теперь СМИ. И Зеленский уже дал указания СБУ о начале "охоты на ведьм".

"СБУ получило отмашку на обыски у депутатов ОПЗЖ по всей стране, бизнес-империи Медведчука приготовиться к тотальной блокировке активов", - написал "Резидент".

Канал "Легитимный" (тоже обвиненный СБУ) отмечает, что сегодня в Раде будет продавливаться это решение и ожидается большая битва. Группа депутатов олигарха Игоря Коломойского будет против.

"Коломойский понимает, что против него также могут ввести санкции по кулуарному требованию западных лобби и вся его империя рухнет в один день", - сообщает канал.

Накануне.RU следит за развитием событий.