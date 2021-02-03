Навального этапируют в одну из колоний ЦФО

Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, заявил "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он пояснил, что в Москве нет колоний общего режима, а оппозиционера по закону должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания.

Зуев назвал маловероятной возможность того, что Навальный останется отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве.

Напомним, накануне Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.