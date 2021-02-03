03 Февраля 2021
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Навальному дали реальный срок

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Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Навального этапируют в одну из колоний ЦФО

Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, заявил "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он пояснил, что в Москве нет колоний общего режима, а оппозиционера по закону должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания.

Зуев назвал маловероятной возможность того, что Навальный останется отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве.

Напомним, накануне Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.

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Навального этапируют в одну из колоний ЦФО

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Теги: алексей навальный, колония



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