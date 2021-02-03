03 Февраля 2021
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Пожар на складе в Красноярске 03.02.21. (2021) | Фото: telegram-канал Mash

Трое пожарных пропали без вести при тушении пожара на складе в Красноярске

В Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей была потеряна связь с тремя спасателями. Они первыми вошли в горящее здание для поиска людей, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Спустя некоторое время связь с ними была потеряна. Произошло обрушение кровли", - добавили в ведомстве.

Глава министерства Евгений Зиничев дал поручение создать специальную комиссию, которая будет расследовать причины произошедшего. На место направлена группа из Москвы во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Пожар на складе в Красноярске 03.02.21.(2021)|Фото: telegram-канал Mash

Площадь пожара уже выросла до 3,5 тыс. кв. м. На месте работает более сотни человек.

"Пожарные работают в условиях сильного задымления, высокой температуры. К месту пожара для замера воздуха направлена передвижная экологическая лаборатория. Угрозы соседним строениям нет. Огнеборцы работают в сложных условиях. По результатам замеров лаборатории ПДК вредных веществ в воздухе не превышено. Тушение пожара продолжается", - сообщили в МЧС.

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Трое пожарных пропали без вести при тушении пожара на складе в Красноярске

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Теги: пожарные, пожар на складе, пропавшие без вести



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