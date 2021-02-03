На выборы мэра Сургута заявился основной кандидат

Депутат думы Югры Андрей Филатов подал документы для участия в конкурсе по выборам главы Сургута. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил источник в администрации города.

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По данным собеседника агентства, Филатов стал третьим претендентом, подавшим заявку на повторный конкурс.

Отметим, что по мнению экспертов, Филатов является одним из основных претендентов на должность мэра города. По неофициальным данным, ранее кандидатура Филатова на пост главы муниципалитета обсуждалась между губернатором Натальей Комаровой и всеми ключевыми для Сургута политическими и экономическими группами влияния, получив поддержу и одобрение.

В дальнейших планах кандидата провести ряд встреч с общественными объединениями города, депутатами дум всех уровней, представителями градообразующих предприятий, журналистами.

"Сегодня подал документы для участия в конкурсе на должность главы Сургута, весь необходимый пакет. Документы приняты, ожидаю по регламенту конкурса дальнейших решений комиссии. Имеющееся до этого время намерен использовать для диалога с теми, кому сегодня важен Сургут и его будущее развитие. Для этого планирую встретиться с общественными объединениями города, включая и оппозицию, депутатами всех уровней, представляющими Сургут, представителями предприятий города. Принимая свое решение, выдвигаясь на должность главы Сургута, опираюсь на поддержку всей нашей большой команды единомышленников, однопартийцев. Для меня эта поддержка важна и многое определяет. Понимаю, что это большая ответственность, сегодня перед городской властью стоят серьезные задачи. Тем не менее, готов приложить все свои силы, опыт и знания для развития города. Сейчас особенный момент, когда очень важно объединяться, действовать сообща. Объединяют нас цели, и главная из них сегодня – качество жизни сургутян. Будем работать", - прокомментировал политик свое решение принять участие в конкурсе.

Напомним, заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.

18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов, конкурс был объявлен повторно. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был Филатов.