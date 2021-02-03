03 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
счетчики воды, трубы, жкх (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Подъезд жилого дома на Уралмаше покрылся льдом из-за протекающих труб

Жители одного из домов на Уралмаше в Екатеринбурге почти две недели живут замке Снежной королевы. К сожалению, дело тут не в магии, а коммунальной аварии, из-за которой по стенам и перилам подъезда уже образовалась наледь.

Авария произошла в доме №55 по ул. Ломоносова. Как рассказал один из жильцов, в прошлом месяце в подъезде лопнули трубы. И хотя воду перекрыли, в ЖКХ протечку объяснили выходом остатков воды из труб.

"Она бежит уже больше двух недель точно, ремонтировать не идут, говорят заявка в работе. Вода не останавливается, ходить невозможно все обледенело, сыростью уже все стены пропитались", - рассказывает екатеринбуржец.

Дом на Ломаносова, 55 обслуживается АО "Орджоникидзевская УЖК". В компании Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Подъезд жилого дома на Уралмаше покрылся льдом из-за протекающих труб

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Теги: коммунальные службы, протекающие трубы, Уралмаш, подъезд, лед



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