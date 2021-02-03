Подъезд жилого дома на Уралмаше покрылся льдом из-за протекающих труб

Жители одного из домов на Уралмаше в Екатеринбурге почти две недели живут замке Снежной королевы. К сожалению, дело тут не в магии, а коммунальной аварии, из-за которой по стенам и перилам подъезда уже образовалась наледь.

Авария произошла в доме №55 по ул. Ломоносова. Как рассказал один из жильцов, в прошлом месяце в подъезде лопнули трубы. И хотя воду перекрыли, в ЖКХ протечку объяснили выходом остатков воды из труб.

"Она бежит уже больше двух недель точно, ремонтировать не идут, говорят заявка в работе. Вода не останавливается, ходить невозможно все обледенело, сыростью уже все стены пропитались", - рассказывает екатеринбуржец.

Дом на Ломаносова, 55 обслуживается АО "Орджоникидзевская УЖК". В компании Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.