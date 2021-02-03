Зеленский ввел персональные санкции в отношении соратника Медведчука, запретив работу его телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Козак является партнером лидера той же партии Виктора Медведчука, пророссийского политика, с которым Москва обычно ведет переговоры в отсутствие официального дипломатического общения двух стран.

В частности, своим указом Зеленский заблокировал работу восьми ООО, принадлежащих Козаку. Часть из них – телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik. Украинское издание "Обозреватель" сообщает, что передвижение в воздушном пространстве Украины запрещено для самолетов, принадлежащих Козаку и Медведчуку (по мнению СБУ, депутаты используют их для полетов в Россию, хотя прямое авиасообщение между двумя странами запрещено).