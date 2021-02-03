Дело бывшего главы Тобольского района, которому вменяют ущерб Абалакскому комплексу на 2,3 млрд, поступило в суд

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело бывшего главы Тобольского района Юрия Батта, сообщили Накануне.RU в областной инстанции.

По версии следствия, весной 2018 г. Батт письменно распорядился разрешить ООО "Промэкскавация" хранить добытый в карьере песок на землях особо охраняемой природной территории — комплексного заказника регионального значения "Абалакский природно-исторический комплекс".

После работ компания нарушила технологию добычи, складирования песка, а также передвижение техники по охраняемому участку, что категорически запрещено. Уничтожен плодородный слой почвы на площади в 91 тыс. "квадратов". Ущерб – 2,3 млрд руб. Уголовное дело состоит из 27 томов. После начала расследования Батт уволился по собственному желанию.