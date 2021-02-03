03 Февраля 2021
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Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Почти половина россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

Почти половина россиян - 48% - поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Выяснилось, что 70% россиян, работающих по пять дней, уверены, что успеют выполнить объем работы за четыре дня.

Что касается планов на третий выходной, 32% опрошенных хотели бы посвятить время семье, 18% респондентов выбрали бы отдых или подработку, пишет Regnum.

Отмечается, что подобный формат работы уже внедрили у себя 4% предприятий. Еще 13% задумываются о нововведении, 9% отказались от подобной идеи.

Стоит заметить, что в июне 2019 года примерно такое же количество россиян - 48% - не поддерживало переход на четырехдневную рабочую неделю. Опрос провел ВЦИОМ, согласно его итогам, россияне боятся сокращения зарплат.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе. Экс-премьер РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.

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Почти половина россиян поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

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Теги: четырехдневная рабочая неделя, опрос, россияне



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