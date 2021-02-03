На Серовском тракте в Екатеринбурге Газель врезалась в Камаз, убирающий снег

03 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП на 7 километре автодороги &quot;Асбест - поселок Малышева&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

На Серовском тракте в Екатеринбурге Газель врезалась в Камаз, убирающий снег

Сегодня около 7.30 утра на 15 километре Серовского тракта в Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля "Газель Next" с "Камаз", водитель которого производил снегоуборочные работы. По предварительным данным, водитель Газели, который двигался в сторону ЕКАД, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение. 28-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, 29-летний автомобилист на "Газель Next" имеет 9-летний стаж вождения, за который привлекался к административной ответственности 24 раза. С травмой головы он был доставлен в ГКБ №23. Признаки опьянения у него отсутствуют.

В свою очередь 59-летний водитель "Камаз" сообщил, что двигался по крайней правой полосе проезжей части примерно со скоростью 20 км/ч. и производил снегоуборочные работы. Внезапно сзади он почувствовал сильный удар. Сам автомобилист в результате ДТП не пострадал.

"На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялись регулировочно-распорядительные действия для движения транспорта, проведены замеры, составлены процессуальные документы, на место аварии выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент устанавливаются причины происшествия. По окончанию расследования будет принято мотивированное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Серовском тракте в Екатеринбурге Газель врезалась в Камаз, убирающий снег

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, Серовский тракт, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети