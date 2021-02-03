На Серовском тракте в Екатеринбурге Газель врезалась в Камаз, убирающий снег

Сегодня около 7.30 утра на 15 километре Серовского тракта в Екатеринбурге произошло столкновение автомобиля "Газель Next" с "Камаз", водитель которого производил снегоуборочные работы. По предварительным данным, водитель Газели, который двигался в сторону ЕКАД, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение. 28-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, 29-летний автомобилист на "Газель Next" имеет 9-летний стаж вождения, за который привлекался к административной ответственности 24 раза. С травмой головы он был доставлен в ГКБ №23. Признаки опьянения у него отсутствуют.

В свою очередь 59-летний водитель "Камаз" сообщил, что двигался по крайней правой полосе проезжей части примерно со скоростью 20 км/ч. и производил снегоуборочные работы. Внезапно сзади он почувствовал сильный удар. Сам автомобилист в результате ДТП не пострадал.

"На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции осуществлялись регулировочно-распорядительные действия для движения транспорта, проведены замеры, составлены процессуальные документы, на место аварии выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент устанавливаются причины происшествия. По окончанию расследования будет принято мотивированное решение.