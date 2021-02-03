03 Февраля 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Пригожин: Навальный думал, что западные кураторы его отмажут

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин считает, что время в колонии пойдет Алексею Навальному на пользу. Там блогер сможет подумать о своем поведении.

В Московском городском суде условный срок, полученный Навальным по делу «Ив Роше», может был заменен на реальный. Суд признал его виновным и постановил назначить наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы. Оппозиционер отправится в колонию общего режима.

Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, отметив, что Навальный рассчитывал на защиту со стороны своих западных кураторов. Слова бизнесмена приводит пресс-служба компании «Конкорд».

скрин, конкорд, пригожин, лп(2021)|Фото: пресс-служба компании Конкорд

ФСИН считает необходимым назначить Навальному реальное наказание вместо условного, потому что он постоянно нарушал условия испытательного срока. Это происходило и до того, как он попал в немецкую клинику «Шарите», и после.

В ходе заседания отмечалось, что Навальный – единственный гражданин РФ с двумя условными сроками одновременно. Только по отношению к нему применялись столь гуманные меры.

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Пригожин: Навальный думал, что западные кураторы его отмажут

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Теги: навальный, евгений пригожин, ив роше, приговор навальному



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