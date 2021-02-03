На Южном Урале за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 273 случая COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 46 тыс. 46 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 933 заболевших. За сутки выписаны 645 человек, всего в регионе выздоровели 34 тыс. 331 пациент.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них десять от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.