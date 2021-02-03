В Тюмени адвокат отправится в колонию - взяла 23 миллиона за защиту, которой не было

57-летняя адвокат наказана за мошенничество – она убедила жену осуждённого, что добьётся отмены приговора, за что получила крупную сумму, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Сотрудница областной коллегии адвокатов защищала предпринимателя, который в итоге получил срок за покушение на убийство. По версии следствия, адвокат убедила его супругу в том, что добьётся прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Одним из аргументов было знакомство с высокопоставленными силовиками.

За свои услуги адвокат попросила деньги. Пострадавшая в сентябре 2015 – феврале 2017 гг. перевела адвокату 23 млн руб. и $12 тыс. В марте 2017 г., не дождавшись выхода мужа из колонии, его супруга потребовала от адвоката вернуть деньги. Когда этого не последовало, потерпевшая обратилась к силовикам. В сентябре 2017 г. адвокату предъявили обвинение и приняли решение об её аресте. Поскольку злоумышленница скрылась, её объявили в международный розыск. 25 августа 2019 г. её "взяли" в аэропорту Екатеринбурга.

Приговор суда – шесть лет колонии общего режима, а также полностью удовлетворённый гражданский иск пострадавшей.