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Режиссер Кирилл Серебренников на оглашении приговора 26.06.20. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

Кирилл Серебренников может уйти с поста худрука "Гоголь-центра"

Московские власти не собираются продлевать контракт с худруком столичного театрального "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - отметил инсайдер. Это подтвердил и сам Серебренников, но не стал говорить о дальнейшей судьбе поста художественного руководителя.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с августа 2012 года, является одним из создателей проекта.

В прошлом году суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Ущерб, который режиссер и другие фигуранты должны выплатить Минкульту, оценили в 129 млн руб.

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Кирилл Серебренников может уйти с поста худрука "Гоголь-центра"

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Теги: кирилл серебренников, гоголь-центр, художественный руководитель



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