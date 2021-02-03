Кирилл Серебренников может уйти с поста худрука "Гоголь-центра"

Московские власти не собираются продлевать контракт с худруком столичного театрального "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Контракт у него заканчивается в конце этого месяца", - отметил инсайдер. Это подтвердил и сам Серебренников, но не стал говорить о дальнейшей судьбе поста художественного руководителя.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с августа 2012 года, является одним из создателей проекта.

В прошлом году суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Ущерб, который режиссер и другие фигуранты должны выплатить Минкульту, оценили в 129 млн руб.