В Екатеринбурге орудовал серийный разбойник: заходил с ножом в магазины и забирал деньги

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, оба налета были совершены 1 февраля: неизвестный заходил в помещения небольших магазинов на улицах Белоярской и Рощинской и под угрозой ножа требовал деньги. В первом случае завладеть наличностью ему не удалось, а во втором разбойник открыто похитил из кассы 8 тысяч рублей.

Уже на следующий день был задержан 41-летний мужчина, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Его "взяли" на территории одного из садовых товариществ в микрорайоне Компрессорный, где он и проживал.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", уральцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он помещен под стражу, а полицейские проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям на территории Екатеринбурга.

"Граждане, которые, возможно, пострадали от действий данного лица, могут обращаться в полицию по телефонам 356-42-06 либо 102 (02)", - добавили в ведомстве.