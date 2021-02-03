03 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге орудовал серийный разбойник: заходил с ножом в магазины и забирал деньги

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, оба налета были совершены 1 февраля: неизвестный заходил в помещения небольших магазинов на улицах Белоярской и Рощинской и под угрозой ножа требовал деньги. В первом случае завладеть наличностью ему не удалось, а во втором разбойник открыто похитил из кассы 8 тысяч рублей.

Уже на следующий день был задержан 41-летний мужчина, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Его "взяли" на территории одного из садовых товариществ в микрорайоне Компрессорный, где он и проживал.

подозреваемый в серии разбойных нападений(2021)|Фото: екб.66.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", уральцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он помещен под стражу, а полицейские проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям на территории Екатеринбурга.

"Граждане, которые, возможно, пострадали от действий данного лица, могут обращаться в полицию по телефонам 356-42-06 либо 102 (02)", - добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге орудовал серийный разбойник: заходил с ножом в магазины и забирал деньги

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Теги: разбой, подозреваемый, задержанный, Екатеринбург



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